Коронавирус в Британии. Число инфицированных превысило 180 тыс., умерли более 28 тыс. человек

02.05.2020, 20:40, Новости дня

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 28 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

За последние 24 часа в стране скончался 621 человек (на 118 меньше, чем 1 мая). Общее количество жертв эпидемии составляет 28 131 человек. По этому показателю Великобритания занимает третье место в мире после США и Италии.

Всего в стране подтверждено 182 260 случаев заражения, 4806 из них – за последние сутки (четвертое место в мире после США, Испании и Италии).

As of 9am 2 May, there have been 1,129,907 tests, with 105,937 tests on 1 May.

825,946 people have been tested of which 182,260 tested positive.

As of 5pm on 1 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,131 have sadly died. pic.twitter.com/Feh845Dm5M

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 2, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тысяч скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.