Полная отмена карантина может привести к 140 тыс. смертей до конца года – Ляшко

02.05.2020, 20:40, Новости дня

Полная отмена карантина без введения профилактических мер может привести к 120–140 тыс. смертей до конца 2020 года. Об этом в Facebook написал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на данные прогноза Киевской школы экономики.

“Карантин в Украине работает. Введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно”, – отметил Ляшко.

Он напомнил, что правительство планирует смягчение карантина, но “при определенных противоэпидемических, а не политических условиях”.

“Сейчас в Минздраве финализируют временные требования о профилактических мероприятиях для парикмахерских и салонов красоты, торговли хозтоварами, кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Планируем опубликовать их в выходные, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию”, – добавил Ляшко.

Карантин в Україні працює. Введенні профілактичні та протиепідемічні заходи дали свій результат. І як би вже не… Posted by Viktor Liashko on Laupäev, 2. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тысяч скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 11 411 человек (+550 за последние сутки), 279 из них умерли (+7), 1498 выздоровели (+85).