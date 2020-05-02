Коронавирус в Италии. Суточные потери увеличились почти вдвое

02.05.2020, 20:40, Новости дня

Суточные потери от коронавируса в Италии выросли почти в два раза, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

За последние 24 часа умерли 474 человека, тогда как днем ранее было зарегистрировано 269 связанных с COVID-19 смертей. Общее число погибших с начала эпидемии достигло 28 710.

Выздоровели за прошедшие сутки 1665 пациентов, на 639 меньше, чем накануне. Всего с начала эпидемии выздоровели 79 914 человек.

Продолжают болеть 100 704 пациента (-239). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 17 177 пациентов (-392), в отделениях интенсивной терапии – 1539 (-39). Еще 81 808 человек лечатся в домашних условиях (+12).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 209 328 (+1900).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тысяч скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.