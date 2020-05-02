 

Онкологи отвечают на важные вопросы о раке

02.05.2020, 20:34, Разное

К Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, Фонд борьбы с лейкемией запустил серию подкастов #СамоеВремяГоворить. В них журналистка Катя Сундукова и онколог Марина Тихонова вместе с приглашенными гостями будут простым языком говорить об актуальных вопросах онкологии.

«Ведущие озвучат всё, о чем обычно предпочитают не спрашивать и не думать, потому что именно компетентная информация от профессионалов своего дела позволить побороть страх», – сообщается в анонсе подкаста на странице «Найди своего доктора».

Гость первого выпуска – онколог Михаил Ласков. В программе «Рака бояться – к ТЭЦ не ходить» идет речь о том, стоит ли бояться жить в так называемом неблагополучном районе; может ли ЭКО вызвать онкологию и о многом другом.

Во втором выпуске ведущие общаются онкогематолог Алексеем Винокуровым, специалистом в области фертильности онкобольных. Он рассказывает о том, как сохранить фертильность после химио- и лучевой терапии и родить здоровых детей после победы над раком.

Ссылка на подкаст – https://soundcloud.com/leikozunet



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