Футболист “Локомотива” Баринов продлил контракт с клубом
02.05.2020, 20:30, Новости дня
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной РФ Дмитрий Баринов продлил контракт с "железнодорожниками". Новое соглашение 23-летнего футболиста с красно-зелеными рассчитано до июня 2024 года.
О подписании контракта сообщил спортивный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале. По сведениям журналиста, "Локомотив" был доволен прогрессом Баринова и предложил ему контракт с повышением зарплаты.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" 18 игр в чемпионате РПЛ, забив в них один гол.
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