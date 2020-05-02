 

Футболист “Локомотива” Баринов продлил контракт с клубом

02.05.2020, 20:30, Новости дня

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной РФ Дмитрий Баринов продлил контракт с "железнодорожниками". Новое соглашение 23-летнего футболиста с красно-зелеными рассчитано до июня 2024 года.

О подписании контракта сообщил спортивный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале. По сведениям журналиста, "Локомотив" был доволен прогрессом Баринова и предложил ему контракт с повышением зарплаты.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" 18 игр в чемпионате РПЛ, забив в них один гол.



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