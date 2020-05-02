Москва вышла в мировые лидеры по выявлению зараженных

02.05.2020, 20:30, Новости дня

Пожалуйста, оставайтесь дома или на даче. Сведите к минимуму контакты с окружающими. Переносчиками вируса могут быть с виду совершенно безопасные люди, без симптомов. Естественно, совершенно особая история — московское метро. Да, пассажиропоток упал там в пять раз, но все равно там как нигде возможны пересечения.

Чтобы минимизировать распространение инфекции, составы тщательно моют, дважды в день — утром и вечером — при помощи специальных растворов. Основное внимание — окнам, поручням и сидениям.

Горячий пар из генератора — с антимикробными и антивирусными добавками. Тонны обеззараживающего состава. Обработка всех зон, где проходят пассажиры: вестибюли, платформы, полы, турникеты.

Сергей Собянин спускается в метро, чтобы лично увидеть, как проходит дезинфекция. Ежедневно на уборку подземки выходят более двух тысяч человек. Все поверхности уже после обработки тепловой пушкой протирают вручную. В депо составы дополнительно дезинфицируют с помощью ультрафиолетовых ламп.

"Пассажирам лучше всего находиться в перчатках, чтобы не было соприкосновения с поверхностью. Поэтому рекомендуйте пассажирам максимально обезопасить себя. Проводите разъяснительную работу. Постоянно!" – сообщил мэр Москвы.

Дезинфекция подвижных составов — и на Центральных диаметрах. Кадры из подмосковного Нахабино — здесь ежедневно несколько раз в сутки обрабатывают антисептиком полторы сотни вагонов.

В вагонах метро действуют климатические установки со встроенными системами кварцевания и очистки воздуха. Таким образом обеззараживание происходит постоянно — в процессе движения поезда. На станциях установлены сотни автоматических санитайзеров для обработки рук.

Обеззараживают в Москве буквально каждый квадратный метр: входы в метро, автобусные остановки, пересадочные узлы и парковки. В жилых подъездах протирают все: перила, поручни, почтовые ящики и подоконники. В обработке дорог и общественных пространств задействованы 70 тысяч человек и около пяти тысячи единиц спецтехники.

По выявляемости коронавируса Москва вышла в мировые лидеры. В последние дни диагностика COVID-19 в столице увеличилась в разы. К тестированию подключились частные лаборатории. Каждый день анализы на наличие сдают больше сорока тысяч человек. Всего проведены около миллиона тестов.

"По результатам скрининговых исследований различных групп населения реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", — отметил Сергей Собянин.

"Выявляемость — в первую очередь, носителей, бессимптомных носителей — резко возросла. Для чего это нужно? Это чрезвычайно важно в эпидемиологическом плане, в той политике, которая призывает руководителей нашего государства и руководителей Москвы в плане сдерживания эпидемии, обусловленной COVID-19. Основные распространители — это, конечно, носители. Инфицированность растет, а не заболеваемость", — отметил Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Такие меры позволяют выявлять бессимптомных носителей COVID-19 и изолировать их. Общее количество таких пациентов в Москве — около половины всех зараженных.