Карлсен обыграл Лижэня и вышел в финал шахматного онлайн-супертурнира

02.05.2020, 20:30, Новости дня

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен оказался сильнее представителя Китая Дин Лижэня в полуфинале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational. По итогам четырех партий норвежский гроссмейстер одолел соперника со счетом 2,5:1,5.

Таким образом, в финале, который состоится 3 мая, Карлсен сыграет с американцем Хикару Накамурой, днем ранее обыгравшим в другом полуфинальном матче своего соотечественника Фабиано Каруану.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых 70 тысяч получит победитель.