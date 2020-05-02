 

Карлсен обыграл Лижэня и вышел в финал шахматного онлайн-супертурнира

02.05.2020, 20:30, Новости дня

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен оказался сильнее представителя Китая Дин Лижэня в полуфинале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational. По итогам четырех партий норвежский гроссмейстер одолел соперника со счетом 2,5:1,5.

Таким образом, в финале, который состоится 3 мая, Карлсен сыграет с американцем Хикару Накамурой, днем ранее обыгравшим в другом полуфинальном матче своего соотечественника Фабиано Каруану.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых 70 тысяч получит победитель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Замначальника отделения полиции Орехово- Зуево задержали за взятку

28.03 / В США коронавирусом заразились более 105 тысяч человек

02.05 / Вместо помощи Италии ее союзники попытались дискредитировать Россию

30.04 / Турция сообщила о задержках в поставках С-400

11.04 / Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

31.03 / За первоапрельские шутки о коронавирусе власти Таиланда пригрозили тюремным сроком

29.04 / Мнения: Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

12.04 / Флагман Huawei Mate 40 получит широкоугольную камеру без искажений

22.04 / Семья Стивена Хокинга отдала его аппарат ИВЛ больнице в Кембридже

07.04 / “Приватизация” Луны Трампом вызвала недоумение в МИД России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска