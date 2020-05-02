 

Выпуск программы Михалкова «Бесогон» сняли с эфира «России 24»

02.05.2020, 20:30, Новости дня

Выпуск передачи «Бесогон ТВ» сняли с эфира телеканала «Россия 24», сообщили в пресс-службе автора программы Никиты Михалкова.

«В пятницу вышел новый выпуск нашей программы «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?», и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира», – сообщил Михалков в своем объяснении на сайте передачи.

В программе Михалков «предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции», говорится в материале.

Напомним, Михалков в своем новом выпуске передачи рассказал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.

Сам выпуск по-прежнему доступен в YouTube.



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