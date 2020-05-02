Сервис Steam выпустил напоминающий Silent Hill русский хоррор

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02.05.2020, 20:30, Разное

Недавно независимым российским разработчиком Andreev в рамках сервиса цифровой атрибуции Steam была выпущена хоррор-игра под названием “Дикая Россия”. По мнению профильных экспертов, новый игровой продукт вызывает ассоциации с классическим бестселлером Silent Hill.
Сюжет оригинальной игры прокомментировал её разработчик. Он отметил, что “Дикая Россия” является приключенческой игрой в жанре хоррор с открытым миром. События происходят в рамках игровых пейзажей и атрибутики, характерных для провинциальной российской глубинки. По словам Andreev, любое действие или бездействие геймера в определенной сюжетной ситуации может послужить причиной дальнейших серьезных и неприятных последствий. Главным персонажем новинки является отважный российский агент Рэд. “Ему поручено найти выход в огромном мире, полном опасностей, аномалий, тёмных подворотен и заброшенных зданий”, – так очертил интригу сюжета автор.

Примечательно, просмотревшие трейлер эксперты предположили, что источником вдохновения для автора послужила культовая зарубежная франшиза Silent Hill, интерфейс которой призван создать у игрока ощущение максимального “хоррора”. К слову, по информации источника, до 5 мая на приобретение упомянутой игры действует скидка в размере 20%. Об этом пишет издание 4pda.ru.



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