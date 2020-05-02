Мнение: Коронавирус: выбор между плохим и очень плохим

02.05.2020, 20:25, Разное

Было бы удобно, если бы больные короновирусом и заражённые ими предметы помечались красненьким. Идёт навстречу человек с красным лицом — всё ясно, инфицированный. Ручка двери в красных пятнах, тоже понятно — здесь вирус, касаться только через салфетку.

К сожалению, пока что вирус не настолько любезен, чтобы предоставлять нам такой сервис. Внешне заражённый обычно никак не отличается от здорового, а когда начинает отличаться, надевать маски и протирать ручки становится поздно.

В Италии, где число официально заболевших перевалило уже за 200 тысяч, начали проводить ковровые анализы на вирус у случайных людей. Результаты ожидаемо тревожные — в Бергамо антитела к вирусу нашли у 61% испытуемых:

https://www.huffingtonpost.it/entry/a-bergamo-i-primi-risultati-dei-test-sierologici-61-di-positivi_it_5eaa8a12c5b633a854458d7a

Из этого можно сделать вывод, что количество переболевших в Италии огромно, карантин всего лишь позволил выиграть немного времени, отсрочив тотальное инфицирование населения.

Ведущие вирусологи «Живого Журнала» указывают на разные проценты смертности в разных странах. В России, к примеру, меньше 1%, а в Швеции — около 12%:

https://yandex.ru/maps/covid19

При всём уважении к нашим врачам, я должен признать, что у шведов неплохая медицина, которая в целом не уступает российской. Если отставить в сторону неподтверждённые версии про отечественную прививку от туберкулёза, которая хранит население стран бывшего соцлагеря от вируса, остаётся простое объяснение разницы — у нас выявляют в 12 раз больше больных, чем в Швеции. Нехитрые расчёты показывают, что по такой логике количество заражённых в Швеции уже превышает 300 тысяч человек.

Из всего этого следует, что мы находимся в начале зловещего пути и, следовательно, ограничения в России следовало бы продлить как минимум до июля-августа.

К сожалению, карантин — лекарство с серьёзными побочками. Карантин разрушает экономику, а разрушение экономики, как доказывают многочисленные исследования, убивает людей надёжнее, чем любые вирусы. Мы прочувствовали это на собственном опыте, когда в девяностые годы распад СССР привёл к сокращению и так не самой высокой в мире продолжительности жизни на целых пять лет.

Российские власти встали перед сложным выбором. Если идти по итальянскому пути, через карантин, экономика серьёзно пострадает, раньше срока умрут миллионы людей. Если идти по шведско-белорусскому пути, жертв будет значительно меньше, но они будут «ярче» и дадут красивую картинку для блогов и телеэкранов.

Пока что, насколько я знаю, окончательное решение ещё не принято, однако частичное снятие ограничений в середине мая рассматривается как более вероятный сценарий. Болезнь за эти полторы недели побеждена и близко не будет, но насидевшийся в четырёх стенах народ почти единогласно поддержит идею переносить эпидемию «на ногах». Если у нас пока что ворчат, то в других странах люди уже потихоньку начинают бунтовать — держать карантин бесконечно нельзя:

https://ria.ru/20200502/1570862082.html

Спасибо шведам и белорусам, поставившим на себе опасный эксперимент, сейчас мы можем примерно понимать, как будет развиваться заражение дальше. Будет плохо, но всё же не настолько плохо, как можно было предположить до этого опыта.

Врачам, пожалуй, предстоят очень нелёгкие месяцы: пик эпидемии явно ещё не пройден. Мы с вами можем сейчас нашим медикам помочь — мы можем поменьше выходить из дома, носить маски, протирать подозрительные поверхности спиртом. Чем позже мы заболеем, тем больше шансов, что европейских ужасов с переполненными больницами России удастся избежать.