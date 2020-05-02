Мнение: Украинский парадокс и интерес Вашингтона…

02.05.2020, 20:10, Разное

Полтора месяца назад выложил YouTube фильм «Конёк Горбунцова». Думаю, что уже можно подводить итоги.

За потора месяца фильм набрал 67,8 тыс просмотров.

В статистике просмотров меня ничуть не удивило, что в первой тройке по количеству зрителей оказались Великобритания и Молдова. Чему удивляться, если главный герой фильма скрывается в Лондоне. Да и кроме него в Лондоне проживает очень много россиян. Молдова в первой тройке – тоже не удивила, потому что в фильме много «молдавских следов»…

А вот что реально удивило. Почти четверть посмотревших фильм (более 16 тыс) – это жители Украины. Для меня это парадокс. Откуда у украинцев такой интерес к российским банкстерам? Своих мало что ли?

Интересно, что фильм смотрели и в США .

Еще интереснее, что по США YouTube дает статистику и по конкретным штатам. В лидерах оказалась Калифорния.

Удивили 18 зрителей в Вашингтоне. Кого в столице США могла заинтересовать история российского банкстера?