 

Мнение: Украинский парадокс и интерес Вашингтона…

02.05.2020, 20:10, Разное

Полтора месяца назад выложил YouTube фильм «Конёк Горбунцова». Думаю, что уже можно подводить итоги.

За потора месяца фильм набрал 67,8 тыс просмотров.

В статистике просмотров меня ничуть не удивило, что в первой тройке по количеству зрителей оказались Великобритания и Молдова.  Чему удивляться, если  главный герой фильма скрывается в Лондоне. Да и кроме него в Лондоне проживает очень много россиян.   Молдова в первой тройке – тоже не удивила, потому что в фильме много «молдавских следов»…

А вот что реально удивило. Почти четверть посмотревших фильм (более 16 тыс) – это жители Украины. Для меня это парадокс. Откуда у украинцев такой интерес к российским банкстерам? Своих мало что ли?

Интересно, что фильм смотрели и в США .

Еще интереснее, что по США YouTube дает статистику и по конкретным штатам. В лидерах оказалась Калифорния.

 Удивили 18 зрителей в Вашингтоне. Кого в столице США  могла заинтересовать история российского банкстера?

Источник: Ирек Муртазин



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