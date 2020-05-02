Во Франции коронавирусная инфекция впервые выявлена у кошки

02.05.2020, 20:09, Разное

Во Франции ветеринары впервые обнаружили коронавирус у кошки. Врачи предполагают, что животное могло заразиться от хозяина.

Коронавирусная инфекция уже выявлялась у кошек в США, Китае и Бельгии. Животные тоже жили с хозяином, который имел положительный тест на COVID-19. Специалисты в рамках исследования брали анализ у домашних питомцев нескольких местных жителей недалеко от Парижа, у которых медики подозревали наличие SARS-CoV-2. У одной из кошек обнаружили COVID-19. Животное имело некоторые симптомы заболевания, такие как проблемы с дыхательной системой и ЖКТ.

Исследователи пришли к выводу, что хоть и трудно, но коронавирус может передаваться от человека к питомцам. В любом случае хозяевам необходимо надевать медицинскую маску и мыть руки перед прямым контактом с животными. Заражение в обратную сторону считается маловероятным.

Ранее руководитель российского Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал отечественному изданию об одной из главных опасностей коронавируса нового типа.