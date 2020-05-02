Друг Яны Рудковской терпит унижения от жены после развода

02.05.2020, 20:09, Разное

Яна Рудковская решила рассказать о проблемах друга, которые возникли у него после развода. Имен звездная бизнес-леди называть не стала, но пообещала в будущем снять маски с героев этой истории.

По словам Яны Рудковская, женская месть – страшная вещь. Ее друг долгие годы подвергался психологическому насилию со стороны любимой женщины, а когда его терпение достигло точки кипения, и он подал на развод, она лишила его возможности видеться с ребенком. Несчастному, чтобы увидеть наследника, приходится пройти все круги ада. Мужчина постоянно получает отказы, поэтому Рудковская взялась помогать ему «штурмовать» эту неприступную крепость под названием «Яжемать».

Одновременно с этим у женщины появилась неплохая отговорка. Она заявляет, что не может позволить встречу, поскольку ребенок находится на самоизоляции. Впрочем, данный режим мальчик соблюдает только для отца. В обычное время наследник появляется вместе с мамой на телевидении и ходит по гостям.



Яна Рудковская напомнила, что тоже прошла через подобные испытания, поэтому прекрасно понимает чувства друга. Супруга Евгения Плющенко заявила, в РФ суд и общественность обычно становятся на сторону матери, поэтому мужчины в подобных ситуациях оказываются бессильными. В конце поста бизнесвумен поинтересовалась у подписчиков, как бы они поступили в подобной ситуации.