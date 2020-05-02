В метро Баку решили ввести «масочный режим»

02.05.2020, 20:08, Новости дня

В Баку пассажиров метро обяжут носить медицинские маски в соответствии с методическими пособиями по профилактике коронавируса в общественном транспорте, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Азербайджана.

«При входе на станции метро, перед платежными терминалами, на платформе и в пути гражданам необходимо быть в медицинских масках», – говорится в указаниях, передает РИА «Новости».

Для сохранения социальной дистанции в местах ожидания транспорта планируется нанести специальные разметки.

Также планируется обязать клиентов такси сидеть только на заднем сиденье, перегородка между задними сиденьями и таксистом должна быть прозрачной и воздухонепроницаемой.

«Салоны всех транспортных средств, в том числе такси, должны периодически проветриваться, во время перерывов должны проводиться дезинфекционные работы. Водители не должны собираться вместе. Им также необходимо соблюдать социальное расстояние. Контакты между водителями должны быть сведены к минимуму», – отмечается в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор попросил главу Тюменской области ввести на территории региона масочный режим.

1 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавирус.