 

Врачи со второй попытки госпитализировали заболевших COVID-19 жителей грузинского села

02.05.2020, 20:07, Разное

В первый раз их машины закидали камнями.

Грузинским врачам удалось госпитализировать заболевших коронавирусом жителей села Мушевани, которые сначала отказывались ехать в больницу и даже попытались применить силу. Об этом, как передает ТАСС, сказал глава Болнисского муниципалитета Давид Шеразадишвили.

«Сейчас в селе спокойно. Мы встретились с определенной частью населения, с теми, которые выражали протест. Мы их убедили в том, что госпитализация людей и уход за ними являются обязательными. Они согласились с нами, все правильно поняли», — пояснил он.

Врачи приехали в село еще в пятницу и пытались уговорить 10 жителей с подтвержденным COVID-19 поехать в больницу. Медиков сельчане приняли враждебно: они заявили, что среди нет заболевших и отказались покидать свои дома. Тогда сотрудники больницы вызвали полицию, чем только усугубили ситуацию. Как сообщает портал Reginfo, местные жители забросали камнями машины скорой помощи и полиции, после чего врачам пришлось покинуть населенный пункт.

В результате больных все же госпитализировали, а МВД Грузии начало расследовать факт повреждения служебных автомобилей. В районе, где находится село Мушевани — в 80 километрах к югу от Тбилиси, сейчас довольно сложная эпидемиологическая обстановка, он объявлен зоной строгого карантина, въезд и выезд оттуда запрещен. Сейчас в Грузии зафиксировано 582 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, восемь жителей этой страны с подтвержденным COVID-19 скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Хрень. Карантинная». Премьера песни Тимура Шаова: слушать

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Российские врачи опубликовали список умерших от COVID коллег

15.04 / Политика: Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

24.04 / Мнение: Шуганули вирусом, проветрили планету

03.04 / Одобрено «Новой»

18.04 / Беременная Рапунцель из “Дома-2” взвыла из-за лишних килограммов

11.04 / В Москве скончались еще восемь пациентов с коронавирусом

11.04 / Мнение: Кто победит? Человек-говно или человек-позитив? Правильно – человек-крыса!

02.04 / Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя

02.04 / Жительница Новокузнецка из мести «заразила» знакомую коронавирусом

30.04 / В Швейцарии ученые научились выявлять коронавирус в сточных водах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска