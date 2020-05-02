В комнате с Дарьей Мороз, в FaceTime с Катей Боти: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

02.05.2020, 20:06, Разное

LAROOM

Проект Laroom Elegance – ответ на запрос уставшей от ugly fashion публики и возврат к классической романтичной красоте, воплощением которой для дизайнеров стала Грейс Келли. Дизайнер бренда Евгения Легкодымова рассказывает о видении элегантности, основном элементе ДНК Laroom, как внутренней энергетики и харизмы. Идея проекта появилась как отражение внутреннего посыла бренда, так и как реакция на смену эстетических ориентиров в современной моде. Для демонстрации идеи бренд пригласил четырех героинь: актрису Дарью Мороз, светскую даму и бизнесвумен Снежану Георгиеву, арт-куратора Мари Коберидзе и балерину Анастасию Меськову. Все девушки творят в собственной сфере, однако именно элегантность как базовый элемент стиля делает их такими похожими.

I AM STUDIO

I AM STUDIO с гордостью делится результатами съемки летней коллекции, впервые сделанной по FaceTime. Позировала для нее – амбассадор бренда Екатерина Боти. Домашний интерьер, пропитанный теплым солнечным светом, как нельзя лучше демонстрирует легкость романтичной капсулы. На голое тело надеты не только воздушные платья, но и жакеты и даже тренчи, отчего создается поистине женственная картинка. Пробуждение – это слово как нельзя лучше передает настроение цветовой палитры капсулы: нежный персиковый и пудровый для жакетов, небесно-голубой – для атласного платья-комбинации, настоящая светлая летняя джинса и ненавязчивый цветочный принт.

12 STOREEZ

В апреле российский бренд 12 STOREEZ традиционно запускает льняную летнюю коллекцию, которую в этом году первыми примеряли не модели, а постоянные покупательницы. 4 героини лукбука – не профессиональные модели, они, как и дизайнеры, – обычные девчонки, собравшиеся вместе, чтобы выразить благодарность, стать ближе и поддержать друг друга.

Этой весной бренд расширяет ассортимент льняных изделий. Платья, комбинезоны, блузы, костюмы, шорты, юбки и сарафаны присоединяются к коллекции. Лен 12 STOREEZ обработан варкой, так его тактильные качества обретают особую мягкость и нежность. Ткани окрашиваются по специальным палитрам бренда, чтобы все модели сочетались не только друг с другом, но и с моделями из прошлых коллекций. Лен сам по себе не любит сложных конструкций и легко деформируется, поэтому для создания приталенного платья дизайнеры использовали особую технологию закрепления швов. Для капсулы они использовали ткани разной плотности: от совсем невесомого прозрачного льна до плотного с жаккардовым плетением, который прекрасно держит форму. Рекомендация от 12 STOREEZ: оставляйте немного воздуха между телом и льном в летнее время, тогда он будет охлаждать в жару и греть в ветреную погоду.

COCOS MOSCOW

С момента основания Cocos Moscow показывает новые коллекции в рамках проекта PEOPLE, приглашая друзей и вдохновителей команды бренда самостоятельно собрать образы и дополнить аксессуарами. В центре внимания всегда остается личность героя, и такой подход несет главное сообщение Cocos Moscow – одежда подстраивается под стиль жизни, а не наоборот. Интересно то, что самодостаточные герои бренда никогда не стремятся следовать трендам, но всегда случайно их задают. Музой для новой съемки проекта PEOPLE стала молодая московская певица с армянскими корнями Gayana, чью музыку давно слушала команда бренда. Гаяна выбрала 10 характерных образов разного настроения – от костюма тройки до объемного уютного вязаного кардигана. Комментируя участие в проекте, Гаяна благодарит полюбившийся бренд за атмосферную съемку и простую концепцию, позволяющую решить все задачи базового гардероба.

ANNE COTLER

Главным вдохновением к созданию весенне-летней коллекции для Anne Cotler послужил солнечный остров Капри с присущим ему шиком и элегантностью. Модели в новом сезоне созданы из тканей от лучших итальянских и швейцарских рубашечных фабрик. Летняя капсула насыщена женственностью и легкостью юга Италии и пестрит лаконичными платьями-рубашками по фигуре. Особым акцентом становятся юбки сложного кроя и широкий пояс, драпирующийся в бант. Кроме того, в коллекцию вошли укороченные платья свободного силуэта и комбинезоны. Впервые дизайнер запускает линию головных уборов в пару к изделиям основной коллекции, среди которых чалма, выполненная из хлопка и декорированная узлом. Оставаясь верным экологичной концепции, бренд продолжает создавать каждый элемент из качественных натуральных материалов, используя только природные красители.

Текст: Анастасия Левит