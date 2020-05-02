Названы продукты, которые снижают умственные способности

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02.05.2020, 19:58, Новости дня

Группа специалистов провела ряд исследований для подробного изучения того, как на работу головного мозга человека влияет его рацион питания.

Также специалисты определили, какие продукты снижают умственные способности. По словам экспертов, еда, которая содержит большое количество жиров, может вызывать умственную отсталость. У людей, которые регулярно употребляют салаты с майонезом, картофель фри, блюда во фритюре, гамбургеры или жирные котлеты, наблюдается снижение когнитивных способностей.

По словам специалистов, такая диета вызывает нарушения работы главного органа нервной системы по причине нерегулярной доставки глюкозы.



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