Эксперты назвали бесполезные и опасные гаджеты для автомобиля

02.05.2020, 19:53, Разное

Много водителей предпочитают покупать аксессуары для автомобилей в популярных китайских интернет-магазинах. Эксперты рассказали о существовании бесполезных и опасных гаджетов для машины.

В интернете можно отыскать предпусковой обогреватель китайской сборки, но производителей такого устройства довольно мало. 90% подобного рынка принадлежит нескольким европейским компаниям с известными названиями и их количество не меняется. Предпусковой подогреватель должен отличаться надежностью и безопасностью, иметь высокую культуру производства, а также осуществлять контроль на каждом из этапов. Также огромную роль играет и квалификация установщика, не имеющего права на ошибку, чтобы автомобиль не воспламенился. Известные бренды следят за своими рабочими и сертифицируют их, а вот китайских сборщиков всегда подвергают сомнениям.

В интернет-магазинах КНР не рекомендуют приобретать и дешевые парктроники. Они имеют медленную электронику, потому контроллер очень «тормозит». Водители должны помнить, что при использовании недорогого варианта гаджета после включения заднего хода необходимо пару секунд подождать, чтобы устройство «проснулось», и после этого двигаться медленно, давая датчикам время считать окружающее пространство с препятствиями. При пренебрежении инструкцией есть вероятность въехать в преграду.

Бюджетные GPS-трекеры найдут местоположение машины по СМС-запросу хозяина, используя систему LBS позиционирования по станциям сотовой связи. Этот способ дает огромные погрешности, потому точные координаты в городе будут радиусом около полукилометра, а за городом – 2-4 километра.

Также в Китае покупают и светодиодные лампы. Они очень перегреваются и перегорают. Изготовители ставят на светильники большие радиаторы, ненужные «компьютерные» вентиляторы и пропеллеры, которые плохо работают. Недостатком приобретения станет и кривой световой поток, потому что сборщики из Поднебесной вместо галогенных ламп используют диодные, которые не могут создать корректный световой пучок фар.

Не приносит пользу и автомобильный пылесос, ведь из-за низкой мощности всасывания он не может справиться с сильным загрязнением. Сила устройства 120-150 Вт, а для такой работы необходимо примерно 1200-2000 Вт.