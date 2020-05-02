 

Диетолог объяснила, зачем замачивать крупы перед приготовлением

02.05.2020, 19:30, Разное

Большинство хозяек знает, что крупы перед приготовлением нужно замачивать и промывать, но вот по какой причине это необходимо делать, известно далеко не каждой из них. Диетолог Алёна Юдина объяснила, почему важно замочить на определённое время рис, гречку, перловку и другие продукты.
В первую очередь эксперт напомнила, в крупах, злаковых, орехах, семечках содержится фитиновая кислота, но данный элемент не только не приносит пользу, но лишает её других нутриентов. Эта кислота связывает цинк, медь, железо и ещё ряд микроэлементов, чем снижает их абсорбцию человеческим организмом, что в свою очередь может привести к недостатку минералов и снижению костной массы. При этом, если замочить крупы перед приготовлением в тёплой воде, то, по словам диетолога, фитиновая кислота нейтрализуется, а питательная ценность продукта повысится.

Специалист отметила, для каждого вида круп нужно разное время замачивания. К примеру, белый рис стоит оставить в воде на 9 часов, коричневый – на 12, дикий – на 5. Перловке требуется 6 часов замачивания, гречке и пшену – по 5, амаранту и киноа – по 3, а овсу или хлопьям – не менее 10 часов.



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