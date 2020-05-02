 

Украинские военные обстреляли жилой дом с детьми в ЛНР, ранен ребенок

02.05.2020, 19:30, Новости дня

ВСУ обстреляли из миномета дом в поселке Золотой в ЛНР, где находились пятеро детей, одна из девочек получила ранение, сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

«Пострадавшая с диагнозом «осколочное ранение лица и правого бедра» доставлена в центральную городскую больницу города Первомайска. В момент обстрела в жилом доме находились пятеро несовершеннолетних детей, а именно: два трехмесячных ребенка, а также дети в возрасте 4 года, 6 и 9 лет», – приводит сообщение СЦКК «Луганскинформцентр».

Также в результате обстрела повреждения получили шесть жилых домов и газопровод.

Для фиксации последствий обстрела в район прибыл патруль СММ ОБСЕ, о чем была предупреждена украинская сторона. При этом ВСУ продолжили обстрел из минометов, и патруль СММ ОБСЕ покинул Золотое, не осуществив фиксацию последствий нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ подорвался в ходе минирования у линии соприкосновения в Донбассе.



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