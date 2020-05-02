Глава Xiaomi продемонстрировал уникальную особенность камеры Xiaomi Mi 10 Youth Edition

02.05.2020, 19:30, Разное

Основатель и главный представитель руководства компании Xiaomi Лэй Цзюнь посредством своей страницы в китайской соцсети Weibo похвастался уникальной особенностью нового смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Таковой является уникальная функция камеры гаджета, который был выпущен на текущей неделе.

Главный исполнительный директор Xiaomi признался, что настолько увлекся данной “волшебной функцией” устройства, что не успокоился, пока не сделал при помощи инновационной камеры несколько оригинальных фотографий. Речь идет о способности съемки камерой смартфона нескольких снимков с одного места при быстрой смене объектом до четырех позиций в кадре. Проще говоря, обладатель Xiaomi Mi 10 Youth Edition может позволить себе самостоятельно заполучить на фото своего же “двойника”.

Стоит добавить, упомянутый девайс является действительно “продвинутым” устройством с внушительными техническими параметрами. В частности, смартфон оборудован процессором Snapdragon 765G и 6,57-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+. У гаджета имеется антибактериальное покрытие, что, к слову, в условиях пандемии является очень ценным свойством. Особенностью же Xiaomi Mi 10 Youth Edition является наличие квадрокамеры, оснащенной главным датчиком изображения OV48B2Q, получившим разрешение 48 Мп и оптическую стабилизацию.