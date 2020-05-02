 

Акции компании Tesla упали почти на 10% после твита Илона Маска

02.05.2020, 19:25, Новости дня

Илон Маск написал в Твиттере, что цена акций на его компанию Tesla «слишком высока». После твита предпринимателя стоимость акций на бирже стала резко падать, потеряв в цене почти 10%. Как сообщает Market Watch, рыночная стоимость компании Tesla упала примерно на 15 миллиардов долларов – до 129 миллиардов.

На вопрос The Wall Street Journal, был ли его твит шуткой, глава Tesla и SpaceX ответил, что «нет». В пятницу он также опубликовал несколько других твитов, вызвавших у многих недоумение.

Предприниматель заявил, что «распродает все свое имущество», подчеркнув, что посвящает свою жизнь «Марсу и Земле, так как обладание имуществом делает тебя приземленным».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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