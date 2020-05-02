В Харьковской области за день от коронавируса умерли два человека

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02.05.2020, 19:22, Новости дня

За последние сутки в Харьковской области от коронавирусной инфекции скончались два человека. Об этом сообщил 2 мая в Facebook председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер.

“Два человека умерли. Это жители города Харькова 65 и 69 лет. Имели сопутствующие заболевания. В первом случае это гипертония и ожирение, а во втором – гипертония и кардиосклероз”, – написал он.

Глава ОГА призвал граждан не медлить с обращением к врачам.

“Примеры – на опыте нашего региона. Один из умерших считал себя больным с 1 апреля. При этом за медицинской помощью он обратился лишь 22 апреля, когда самостоятельно прибыл в больницу. В другом случае умершая считала себя больной с 14 апреля. И 28 апреля обратилась за медицинской помощью”, – объяснил Кучер.

По его данным, всего в области жертвами коронавируса стали уже шесть больных. Подтверждено 315 случаев заболевания, вылечились 35 человек.

За останню добу в області лабораторно підтверджено 41 випадок захворювання на COVID-19. Це – мешканці Харкова,…

Posted by Олексій Кучер on Laupäev, 2. mai 2020

По состоянию на утро 2 мая в Украине было выявлено 11 411 случаев COVID-19, с начала эпидемии 279 умерли, 1498 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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