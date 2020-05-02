Бывший замглавы ЦРУ: У большинства крупных стран есть потенциал для распространения вирусов куда более смертоносных, чем SARS-CoV-2

02.05.2020, 19:22, Новости дня

Бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джек Девайн считает маловероятной теорию о том, что коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, был создан человеком. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

“Мое чутье говорит, что вирус не был произведен человеком. Поэтому я буду придерживаться этой точки зрения, пока кто-то не предоставит более точных данных. […] 17 марта было проведено заслуживающее доверия исследование при участии Колумбийского, Сиднейского, Эдинбургского национальных университетов и Института Скриппса в Калифорнии. Их сотрудники очень внимательно изучили вопрос происхождения нового коронавируса и единогласно пришли к выводу, что он не был создан человеком. Я с уважением отношусь к деятельности этих учреждений, их миссии и репутации”, – подчеркнул он.

Девайн отметил, что “у большинства крупных стран, среди которых, конечно же, Россия, Китай и Соединенные Штаты, есть потенциал для распространения вирусов, которые, вероятно, гораздо более смертоносны, чем COVID-19”.

“Но мы не делаем этого по той же причине, по которой у нас не было обмена ядерными ударами. Ведь последнее привело бы к взаимному уничтожению. Я знаю, что существуют заговорщические группы и конспирологические теории, но в лабораториях уже есть вещи, которые гораздо более смертоносны, и они могут быть освобождены. Но для любой страны самоубийственно участвовать в такой войне. Следовательно, я не являюсь большим сторонником подобных теорий заговора”, – заключил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Слухи о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и основанные на этом теории заговора возникли в самом начале пандемии. По данным Госдепартамента США, в социальных сетях тысяч связанных с Россией аккаунтов публиковались “практически идентичные сообщения” о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

В середине марта международная группа ученых на основании сравнения генома коронавируса SARS-CoV-2 и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, пришла к однозначному выводу, что SARS-CoV-2 “не является лабораторной конструкцией или целенаправленно выращенным вирусом”.

16 апреля телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что “нулевым пациентом” стал сотрудник уханьской вирусологической лаборатории.

Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявляют, что на уханьском рынке животных и морепродуктов “Хуанань”, который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей, и предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты “изучат эту ужасную ситуацию”, и пригрозил Пекину “серьезными последствиями”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.