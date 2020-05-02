Корнавирус SARS-CoV-2 совсем не такой злой, как показалось сначала – американский вирусолог

02.05.2020, 19:22, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 в действительности может быть не так опасен, как считалось ранее. Такое мнение в интервью “Обозревателю” высказал американский вирусолог, замдиректора по науке отдела вакцин Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Константин Чумаков.

“Вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, не очень вреден. Начинают появляться данные, сколько же человек на самом деле заразилось, заболело и умерло – оказывается, смертность менее 1%. Официальные данные говорят, что от двух до 5%. В Италии даже больше. Но это связано с тем, что у нас нет хорошей статистики относительно точного числа заболевших и заразившихся. Пропустить умершего человека трудно, а заболевших – легко, не говоря уже о тех, кто заразился и не имеет никаких симптомов”, – сказал Чумаков.

По его словам, исследование на наличие антител к коронавирусу показывают, что заразившихся COVID-19 примерно в 50–80 раз больше, “чем об этом говорит официальная статистика о заболевших”.

“Это очень хорошая новость. Она означает – вирус совсем не такой злой, как показалось сначала. Даже сейчас, несмотря на то, что эпидемия бушует уже два месяца, в тех же США количество смертей все равно меньше, чем от сезонного гриппа. Так что масштаб пандемии нужно рассматривать в сравнении”, – отметил вирусолог.

Чумаков добавил, что впоследствии агрессивность коронавируса может снизиться.

“Все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасны, но постепенно становятся щадящими. Если вирус убивает своего хозяина или отправляет его в больницу, он выпадает из циркуляции и не может передаваться другому. Передаются только те вирусы, которые своего хозяина не убивают, так что он может продолжать заражать других людей. Поэтому любой новый вирус постепенно становится менее опасным. Это фундаментальный биологический закон”, – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тысяч скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.