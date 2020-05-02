Маски предложили раздавать в метро Москвы бесплатно

02.05.2020, 19:16, Новости дня

Маски в московском метро можно было бы раздавать бесплатно, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Он поддержал решение властей Москвы о продаже средств индивидуальной защиты в метро, и отметил, что их реализация там «будет наталкивать на мысль о самозащите», передает РИА «Новости».

«Также предлагаем правительству Москвы организовать бесплатную раздачу масок в общественном транспорте. Лучше, на мой взгляд, при относительно невысоких затратах на одноразовые маски выделить средства на них и таким образом сократить число заболевших, чем, не сделав это, потом тратиться на куда более дорогостоящее лечение и строительство больниц», – добавил депутат.

Напомним, пассажиры метро Москвы со следующей недели смогут приобрести маску в ларьках или кассах метро.