“Краснодар” вошел в топ-20 самых пасующих команд сезона

02.05.2020, 19:15, Новости дня

"Краснодар" стал лучшей командой из чемпионата РПЛ по наибольшему количеству передач за игру в прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20. В рейтинге, опубликованном на сайте Transfermarkt, "быки" заняли 19-е место. В среднем за матч футболисты "Краснодара" делали 528 пасов.

Первую позицию в рейтинге застолбила за собой испанская "Барселона" (684 передачи). Следом за ней расположились "Манчестер Сити" (676) и мюнхенская "Бавария". В активе последней 673 паса в среднем за встречу.

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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 2 Май 2020 в 4:58 PDT

В первую десятку рейтинга также попали "ПСЖ" (660), дортмундская "Боруссия" (659), "Ливерпуль" (622), "Байер" (618), АЗ (606), "Аякс" (605) и "Челси" (602).