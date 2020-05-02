 

“Краснодар” вошел в топ-20 самых пасующих команд сезона

02.05.2020, 19:15, Новости дня

"Краснодар" стал лучшей командой из чемпионата РПЛ по наибольшему количеству передач за игру в прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20. В рейтинге, опубликованном на сайте Transfermarkt, "быки" заняли 19-е место. В среднем за матч футболисты "Краснодара" делали 528 пасов.

Первую позицию в рейтинге застолбила за собой испанская "Барселона" (684 передачи). Следом за ней расположились "Манчестер Сити" (676) и мюнхенская "Бавария". В активе последней 673 паса в среднем за встречу.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 2 Май 2020 в 4:58 PDT

В первую десятку рейтинга также попали "ПСЖ" (660), дортмундская "Боруссия" (659), "Ливерпуль" (622), "Байер" (618), АЗ (606), "Аякс" (605) и "Челси" (602).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Северная Македония официально стала членом НАТО

26.03 / Минздрав США запретил массово закупать противомалярийный препарат гидроксихлорохин

30.04 / Москва заявила о напряженности на границе Сирии и Турции

20.04 / Цена нефти WTI к концу торгов рухнула на 300%

14.04 / Учеными был предложен новый способ лечения рака

16.03 / Конституционный суд признал законными поправки к Конституции России

02.04 / Из отеля “Казацкий” из обсервации сбежали полсотни человек

27.03 / Члены семей россиян смогут вернуться, даже не имея гражданства РФ

30.04 / В Подмосковье объявили о вводе масочного режима

14.04 / МВФ резко понизил прогнозы средних цен на нефть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска