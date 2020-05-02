Врач, жаловавшийся на нехватку масок, выпал из окна больницы

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02.05.2020, 19:15, Новости дня

В Воронежской области выпал из окна врач скорой помощи, жаловавшийся на нехватку средств индивидуальной защиты. Мужчина находился в Новоусманской больнице, где лечился от нового коронавируса.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший сейчас в реанимации с переломом основания черепа.

Идет расследование происшествия, сообщает "Интерфакс".

В конце апреля врач месте с коллегой записал видео, в котором рассказал, что их заставляют работать без средств защиты, не тестируют на коронавирус. А доктора с подтвержденным коронавирусом даже не сняли со смены. Департамент здравоохранения назвал эти сообщения фейками. 



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