Вместо помощи Италии ее союзники попытались дискредитировать Россию

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02.05.2020, 19:15, Новости дня

Партнеры Италии по Евросоюзу и НАТО не смогли помочь стране в борьбе с коронавирусом, однако попытались дискредитировать Россию, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он напомнил, что, после того как Италии начали оказывать помощь российские военные медики и специалисты в области химзащиты, ряд западных стран прибег к "недобросовестным методам: к шантажу политическому, к обвинениям в шпионаже".

"Возникла такая недоброжелательная волна, но мы предпочитаем не обращать внимания на шумиху и пропаганду", — сказал Фомин в эфире телеканала "Звезда", комментируя публикации СМИ о том, что российская помощь якобы носит пропагандистский характер.

По мнению российской стороны, такая реакция вызвана неспособностью стран Запада, ЕС и Североатлантического альянса "реализовать союзнический потенциал, продемонстрировать единый дух внутри своей организации", подчеркнул замглавы военного ведомства.

Договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом, была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте 21 марта. В течение нескольких следующих дней в Италию прибыли 15 российских военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных специалистов, восемь врачебно-сестринских бригад и необходимое оборудование для дезинфекции различных объектов. Российские военные до сих пор работают в районе города Бергамо в области Ломбардия, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии.



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