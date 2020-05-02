Мнение: Смертность от коронавируса в России, Ленин о «благоприятном» голоде и потеря биоразнообразия

02.05.2020, 19:10, Разное

1. В России больше 100 тысяч заразившихся коронавирусом. Если в Италии и в прочих странах Европы страшная перегрузка всей системы здравоохранения наблюдалась уже на 50 тысячах, то Россия пока что справляется очень неплохо, при этом уровень смертности от ковида остаётся у нас сравнительно низким:

https://lenta.ru/news/2020/04/21/how_russia/

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА Новости. <…>

Ранее в ВОЗ похвалили Россию за работу системы здравоохранения в пандемию.

Таким образом, карантинные меры сработали, как минимум позволив нам выиграть время и лучше подготовить нашу медицинскую систему к борьбе с эпидемией. Большую роль сыграла изоляция пожилых людей, наиболее подверженных опасности от COVID-19.

2. Недавно в комментариях просили дать ссылку на письмо Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 года. Выполняю просьбу. Письмо даёт достаточно полное представление о методах и целях большевиков. Коммунистам переходить по ссылке не рекомендую, можно сильно разочароваться в вожде:

https://ru.wikisource.org/wiki/Письмо_членам_Политбюро_от_19_марта_1922_(Ленин)

Обновление. В комментариях пишут, что письмо — фальшивка, так как в полном собрании сочинений Ленина его нет, и источник письма, следовательно, неизвестен.

В других местах, однако, есть указания на точное местоположение оригинала этого документа:

http://istmat.info/node/27230

Письмо упоминается в полном собрании сочинений Владимира Ильича, страница 667:

http://www.uaio.ru/vil/45.htm

Есть это письмо и на марксистских ресурсах:

http://leninism.su/works/99-v-i-lenin-neizvestnye-dokumenty-1891-1922/3671-pismo-molotovu-dlya-chlenov-politbyuro-czk-rkpb.html

Итоговый вердикт — похоже, что письмо настоящее.

3. Экологи продолжают пугать нас массовым вымиранием, которое, по их мнению, начнётся уже через 10 лет:

https://nplus1.ru/news/2020/04/10/biodiversity

Если человечество не снизит выбросы углекислого газа, то уже к 2030 году начнется катастрофическая утрата биоразнообразия в тропиках, а к 2050 году этот процесс достигнет и умеренных широт. К таким выводам пришли ученые, сопоставив данные наблюдений за 30000 видов живых организмов c 22 климатическими моделями по трем сценариям антропогенных выбросов парниковых газов (интенсивные, умеренные и сниженные). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Антропогенное изменение климата продолжается уже несколько десятилетий и приводит к вымиранию видов в экосистемах Земли. Ученые неоднократно прогнозировали, что именно оно станет движущей силой утраты биоразнообразия, но затруднялись назвать дату начала этого процесса и установить его темп: будет он постепенным или наступит внезапно. Зачастую исследователи упоминают в качестве переломного момента конец XXI века, но эта размытая дата кажется очень далекой политикам и прочим лицам, принимающим решения.

Проблема с этими прогнозами в том, что тысячу и две тысячи лет назад, во времена викингов и в эпоху Рима, температуры на планете были примерно такие же, как и сейчас, а в ходе так называемого Атлантического климатического оптимума (5-9 тысяч лет до н. э.) температуры были на 1—3 °C выше современных:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Климатический_оптимум

Возможно, биоразнообразие в отдельных регионах тогда снизилось, однако в каких-то других, напротив, выросло, и массового вымирания видов не произошло.

На мой взгляд, реальная угроза — это не изменение температуры, а сельское хозяйство и тому подобная деятельность, которая охватывает всё новые, ранее дикие территории.