Симона Юнусова показала, как их пес помогал дочери Тимати Алисе делать первые шаги

02.05.2020, 19:09, Разное

Известная инстаграм-блогер и мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова разместила на своей странице в Instagram забавное видео, демонстрирующее первые шаги ее опирающейся на собаку внучки Алисы. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные комментарии подписчиков.

Симона Юнусова, нарекшая сама себя статусным сетевым титулом “Просто бабушка”, давно известна тем, что практически все свое свободное время уделяет своей внучке Алисе – дочери Тимати и модели Алены Шишковой. Микроблог знаменитости, по сути, является отражением жизни шестилетней малышки: в нем Юнусова фиксирует на фотографиях и видео все более-менее значительные события, происходящие на протяжении жизненного пути наследницы медийных родителей. Недавно хозяйка аккаунта выложила архивный видеоролик, на котором тогда еще девятимесячная Алиса учится ходить при помощи своего четвероногого друга – пса Чака. Видео сопровождено замечанием бабушки о том, что смартфоны появились в обиходе довольно своевременно, так как подобные воспоминания являются бесценными.

Стоит отметить, несмотря на всю романтичную “мимимишность” ролика, среди фолловеров нашлись и недовольные. В частности, одна из подписчиц заметила Юнусовой, что такие эксперименты являются небезопасными, ведь собака могла укусить ребенка, другая же упрекнула бабушку Алисы в её особой приверженности к внучке и, соответственно, недостатке внимания к внуку Ратмиру – сыну Тимати и Анастасии Решетовой. Впрочем, абсолютное большинство посетителей микроблога высказали свой восторг по поводу увиденного, отметив как красоту малышки, так и героизм домашнего питомца, стойко выдержавшего её капризы. К слову, за считанные часы видеопубликация набрала более 600 тысяч просмотров.