В Москве в честь Дня Победы на 16 площадках дадут праздничные салюты и залпы из пушек

02.05.2020, 19:09, Разное

Из сообщения Западного военного округа стало известно о запланированных в Москве мероприятиях, приуроченных Дню Победы. В столице на 16 площадках дадут праздничные салюты и залпы из пушек.

По информации агентства «Интерфакс», из 15 точек Москвы в 22:00 9 мая будут произведены салюты. Ещё на одной площадке разместятся пушки времён ВОВ, и из них расчёты дадут три десятка праздничных залпов в честь Дня Победы. Более 12 000 фейерверков с куполами диаметром около 300 метров запустят из базирующихся на «КАМАЗах» салютных установок калибром 105-310 мм.

Вследствие продолжающейся пандемии коронавируса в середине апреля главой государства было принято решение о переносе праздничного парада Победы, а военных, которые должны были принимать в нём участие, вернули в места дислокации частей, где они несут службу. В честь 9 Мая в столице и некоторых регионах состоятся только авиапарады, прозвучат залпы орудий, и дадут салюты.