 

Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

02.05.2020, 19:08, Новости дня

Премьер Британии Борис Джонсон и его супруга Кэрри Саймондс назвали новорожденного сына Уилфред Лори Николас в честь предков и врачей, которые спали премьеру жизнь.

«Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливее», – сообщила в соцсетях Саймондс, передает РИА «Новости».

По ее словам имя Уилфред ребенку дали в честь дедушки премьера, имя Лори – в честь ее деда, имя Николас – в честь двух врачей, которые спасли премьеру жизнь в больнице, в которой он лечился от коронавируса.

Напомним, 27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Глава Медицинской ассоциации Японии: провести Олимпиаду без вакцины будет трудно

12.04 / Как российские дипломаты выдержали китайский карантин

23.04 / В отделении Ярославской облбольницы объявлен карантин

29.04 / Задержание торговавших сломанными аппаратами ИВЛ мошенников сняли на видео

23.04 / В РФ выросло число преступлений с участием иностранцев

21.04 / В Николаевской области зафиксирована первая смерть от COVID-19

26.04 / В Твери нашелся ребенок, по факту исчезновения которого возбудили дело об убийстве

29.04 / В Узбекистане смягчают карантин: разрешат пользоваться автомобилями и гулять с детьми

07.04 / Уровень домашнего насилия в ЕС вырос на треть из-за коронавируса

18.04 / СБУ закрыла дело об оскорблениях Портнова в адрес прокурора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска