Мнение: Письмо: “Не супер богат, не Бред Питт и не Ди Каприо”

02.05.2020, 19:05, Разное

Тут не поймешь, смешное это письмо или печальное.

bananatechnolog

Добрый ночи, уважаемая Эволюция

Хотел бы попросить вас разобрать продолжение моей истории.

https://evo-lutio.livejournal.com/701432.html

Ребенок не родился. У каждого из нас.

(Здесь он хотел сказать, что ответственность за аборт делится поровну, но получилось, что он тоже был беременным)

У меня и моей жены есть свои храктеризующие это событие объяснениея: у моей жены, то что, она не чувствовала уверености во мне, в этом поступке (потому что брак по залету: ведь женились мы уже когда она была беременна, а до этого я не “горел”), так же она считает что на нее оказало негатвное виление мнения ее родиетелй, из-за того что она разошлась с их другом семьи и ее бывшим мужем. Я не ощущаю, наверное, последнего, так как сам по себе с детства не привязан к своей семье сильно.

(Вы можете почитать прошлое письмо, в котором понятно, что он не то что горел, а плавился и сливался к плинтусу. Она стала жить с ним, когда разошлась с мужем, совсем не работала, очень быстро ушла от него к бывшему мужу, потом вроде вернулась, но по будням жила у родителей. Вот здесь у нее и возникла вдруг беременность и предложение пожениться, поскольку бывший муж не зарабатывал)

Мое мнение о беременности: дело в том что она во-первых, курила, до очень много и немного во время, во вторых не была метаболически готова к беременности, так как ей было 33 и у нее не было в жизни любимого регулярного спорта, разумного питания, режима, в третьих, она сама не горела этой идеей родить.

(Не была метаболически готова к беременности. Онегины-Училки – лучше троллей. Все ведь любят Кирюшеньку из ФС? Да, Господа? И Онегин из ФС в старых переписках прекрасен)

Но аборт мне дался эмоционально трудно все равно. А ей, я уверен, судя по бессонным ночам и моими поездками за скорой и в больницу, физически крайне трудно. В дополнение к прошлому письму, комментарий для комментаторов: мне было предельно понятно что это ребенок от меня.

(Конечно предельно понятно. Она же то и дело ночевала у мужа, а автора постоянно чморила)

Снял большую квартиру, в 7и минутах пешком от метро, старался чтобы у нас всегда было много свежих ягод и фруктов, она позже, осенью, устроилась на хорошую работу. Очень хотел подружиться с ней после всего этого, мы ведь жили бок о бок и она мне нравилась, дать понять как я тоже переживал. Планировал поездки: на море она ездила со мной, а по европе нет. Покупал ей много подарков, очень радовался этому сам, часто закрывал глаза на ее капризы. Кроме одного.

(Он описывает, как он щедро вкладывался. Хотя это слив. Еще и после того как она сделала аборт, не захотев ребенка, которого он считал своим)

Секс. Не совсем понимаю это слово, вот например: заниматься любовью – понятно. Но мне не понятно слово секс. Секс это “пол”. Нельзя требовать “пол”. Ну то есть секс. Тем более если ты сам не очень хочешь.

(Училке кажется, что она все логично расписала. Заниматься любовью, которая – чувство, это логично, а требовать секс – нет, потому что он его не очень хочет)

Мне исполнилось 36 когда мы сьехались, было 2-3 девушки в год до, все 18 лет до этого, в юности иногда чуть больше, многие отношения не поверхностноые Кое-что наблюдать удалось. Могу понять когда и как человек хочет заниматься любовью и когда и как не хочет. Не могу себя подписывать на постоянное валяние в кровати с девушкой котрая сухая и кончает кое-как. Ну раз, ну 10 раз так, если она классно выглядит. Дальше не получается. Секс стал висеть надо мной дамокловым мечом.

(Очень опытный. Думает, что сухие девушки кончают)

Купил удобную кровать у другую комнату. Постепенно мое время стало больше отделяться от ее. Снова нащупал себя, стал проводить время отдельно от нее, ходить в кафе и иногда рестораны. Иногда теа-а-тет с друзьями или подругами (без флирта). Она не очень хорошо ушла с работы в это время, все еще курила (я бросил по нашей общей договоренности еще за 2 года до этого) и после нескольких попыток двигаться заняла горизонтальное положение на большой двуспальной кровати.

Я сильно сбросил вес до добрачного, вернулось ощущение жизни, старался сказать ей спасибо что снизила запросы ко мне в последние месяцы (вторая половина прошлого года). Пытался в это время познакомить ее со своим реальным внутренним миром, математика, биология, аниме, что-то она воспринимала в штыки, где-то смеялись или безотрывно изучали вместе.

(Его реальный внутренний мир – математика, билогия, аниме. Безотрывно изучали вместе, видимо, аниме)

В начале октября она просила снять часть денег со счета, я это сделал. Это возникло на почве всплеска ее “ты меня не любишь – я уйду”. И это были правомерно ее деньги. Не защищаюсь в стиле “не уходи – люблю” в такой ситуации, в эти моменты, если например, на все подпишешься – не выполнишь и ситуация повториться. Поэтому я сказал уходи: вот деньги. И ситуация подвисла, деньги эти лежали дома, достаточно долго, вместе с другими гораздо большими.

(Правомерно ее деньги – его деньги, которые он ей дал и которые он ей обещал. Обратите внимание, как торжественно онегины-рапаны сливаются. Надменно, важно, будто шествуют к трону, а не стекают к плинтусу)

А потом раз, и она уехала как бы к маме. Не против. К маме надо иногда ездить. Хотя я родственников не люблю, даже своих, это для меня “просто люди”.

(Второй раз за письмо гордо акцентирует, что не любит своих родителей и свою семью. Теперь-то понятно, почему он такой лох и инфантил)

Через день она не вернулась, но пропала часть вещей и денег. Я понял что сейчас на меня надавят. И давление началось: я срочно должен стать отцом. Но она так и не бросила курить и не стала заниматься спортом.

(Девушка-тролль. Обчистила его, бросила и сообщила, что это потому, что хотела с ним ребенка)

Еще в те бессонные ночи когда она лежала в больнице я понял, как надо обоим быть физически готовыми, кроме того питание, ни какого общепита и прочей ерунды. Потому я предложил вернуться домой и тут поговорить насчет отцовства. Через еще пару дней пропали почти все вещи из дома и все деньди вообще. Замки то я не менял.

(Это не Зощенко пишет сатирический рассказ, это реальный автор – о себе)

Это была не приятная ситуация. Меня бросила жена. Ждал ее звонка, что-то написал пару раз, но не бежал в мыле к ее родителям навстречу, как она потребовала этого в первый вечер. Не хотел подписаться на решение всех ее проблем. Хотя даже после этого внутри мыслил ее все еще мамой моего ребенка.

(Мама его ребенка, просто метаболически не очень готовая, поэтому главная задача сейчас – наладить питание без общепита)

Прошло еще время и я уехал на море один. Вернулся с моря и стал проводить время с одной девушкой (много лет дружим, иногда секс-онли, по инициативе девушки, она очень красивая и классная). И вдруг юридически представители жены мне дали понять что будет суд. Суд который затрагивает все интересы моей жизни, те которые я зарабатывал задолго до брака.

(Скорее всего они с мужем бывшим изначально договорились его нагреть. Хотя может она и нормальная девушка, просто автор такой, что его любая почти захочет нагреть, спустя время общения)

Когда я еще свою жены в помине не знал. Те, которые не разумно не защитил в один маленький момент, еще когда жена была беременна и я разрывался между документационной защитой инвестиций и честным отношениям с вероятной мамой своего ребенка и женой.

Это крайне не приятая история.

И у меня есть какая-то карта ее причин. Мне 39. я не супер богат, не Бред Питт и не Ди Каприо, и не только это, например половая жизнь жены в юности началась с девушкой. Подскажите пожалуйста, как ее видите вы?

(Он не Брэд Питт, нет. И хороводы под окнами не стоят. Так что придется ему бежать, роняя тапки)