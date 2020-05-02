Мнение: Коронавирус загнал в шалаш…

02.05.2020, 18:55, Разное

35-летняя женщина, напуганная коронавирусом и слухами о поголовной чипизации населения, прихватила двух сыновей (мальчишкам 13 и15 лет) и ушла с ними в лес. Там семья соорудила шалаш, где решила переждать мутное время.

Первые несколько дней ели прихваченный из дома хлеб и луковицы. Потом перешли на почки деревьев и листья…

Через две недели старший сын, дождавшись, когда мама уснула, рванул к людям, вышел на нефтяников и попросил помощи,… Нефтяники обратились в полицию (подробности здесь).

Мне вот интересно, много народу готовы перебраться в леса и жить в шалашах, чтобы спастись от коронавируса?

Фотография отсюда