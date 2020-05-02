Робби Уильямс исполнил песню, написанную его 7-летней дочерью: видео

02.05.2020, 18:54, Разное

Яблочко от яблони недалеко падает: в этой истине можно вновь убедиться на примере Робби Уильямса и его 7-летней дочери Тедди. Жена музыканта Айда Филд опубликовала несколько часов назад в Instagram видео, в котором Робби исполняет песню, а Тедди аккомпанирует ему на фортепиано. Примечательно, что эту композицию Тедди написала сама, а папа охотно поддержал ее начинание.

Теперь песни Робби Уильямсу пишет его дочь. Тедди сочинила эту песню, а Робби захотел ее исполнить, – подписала ролик Айда.

Тедди Уильямс на свадьбе принцессы Евгении

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Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)30 Апр 2020 в 4:59 PDT

Напомним, Робби Уильямс познакомился с американской актрисой Айдой Филд в 2006 году. О том, что их общение переросло в романтические отношения, стало известно через год. 7 августа 2010-го они поженились в Лос-Анджелесе. В 2012 году у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс (Тедди), в 2014-м – сын Чарлтон Валентин, в сентябре 2018 года Робби и Айда сообщили миру о рождении дочери Коко, а в феврале 2020-го – о рождении сына Бо. Примечательно, что младшие дети звездной пары появились на свет благодаря одной и той же суррогатной матери.