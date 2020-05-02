Эксперты рассказали, в каких случаях нельзя использовать обезболивающие препараты

02.05.2020, 18:53, Разное

Боль – это сигнализация, которая говорит о неполадках в организме человека. Специалисты объяснили, когда людям нельзя принимать обезболивающие лекарства, чтобы не «стереть» симптомы болезни.

При сильной головной боли, начавшейся внезапно, распространяющейся и нарастающей необходимо срочно обращаться к доктору. Очень часто нестерпимая, резкая боль – признак инсульта или обширного кровоизлияния в мозг.

Если болят зубы после приема горячей или холодной еды, а также их повышенная чувствительность говорит о приближающемся пульпите. Если не обратиться к врачу, то велика вероятность утраты зуба. Но инфекция может распространиться и на весь организм, поражая жизненно важные органы.

Усиливающаяся и ноющая боль в запястье может сигнализировать о синдроме запястного канала. Эта болезнь не безобидна, и если не начать лечение, то можно потерять руку. При подобных симптомах нельзя пить обезболивающие, а нужно срочно посетить невропатолога.

Обширная боль в груди – симптом приближающегося сердечного приступа, и необходимо вызывать скорую помощь. О болезнях почек могут говорить болевые ощущения в пояснице.

При поражении седалищного нерва боль локализуется вверху бедра и переходит в область ягодиц. Такая проблема требует срочного принятия мер, так как может развиться мышечная слабость и даже паралич.

Если болевые ощущения появляются в правой нижней части живота, а также есть температура и рвота – это может оказаться аппендицитом. Также стоит посетить врача при болях в нижней части живота у женщин, что может являться признаком эндометриоза.

Нельзя игнорировать и ноющие ощущения в ногах, судороги, ведь это часто оказывается симптомом тромбоза вен, который может привести к закупорке легочной или сердечной артерии. При онемении ног нужно проверить сахар в крови, так как потеря чувствительности конечностей может говорить о сахарном диабете второго типа.