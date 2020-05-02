Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

02.05.2020, 18:48, Новости дня

Принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету компания Berkshire Hathaway за первый квартал 2020 года потеряла порядка 50 млрд долларов.

Эти потери составляют чуть меньше 20% от общей выручки 2019 года, заявили в компании, передает РИА «Новости».

За первый квартал компания потеряла около 49,7 млрд долларов, в этот же период в прошлом году компания заработала 21,7 млрд долларов. Выручка компании в 2019 году составила 254,6 млрд долларов.

«Меры правительства и частного сектора для сдерживания распространения (COVID-19) начали значительно сказываться на действующем бизнесе в марте и, вероятно, отрицательно скажутся на всех наших операциях во втором квартале, хотя эффект может значительно отличаться», – отметили в Berkshire Hathaway.

Компания занимается разными отраслями экономики, включая страхование и финансы, железнодорожный транспорт, энергетику, сам Уоррен Баффет входит в десятку богатейших людей мира.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.