Мнение: “Гитлер и его скромные друзья”

02.05.2020, 18:35, Разное

Мин.обороны у себя на канале начало публикацию нового документального фильма "Великая Отечественная", посвященного 75-й годовщине к Великой Отечественной Войне.

Вышло уже 2 серии – "Гитлер и его скромные друзья" (о дружбе Германии с западными "демократиями" и "миролюбивой" Польшей перед началом 2-й мировой войны) и "Каннибальский план обустройства Востока" (как не трудно догадаться из названия, посвящена серия "Генеральному Плану Ост").

Кроме того, к 75-й годовщине взятия Берлина, мин.обороны рассекретила очередную порцию документов.

Все документы можно смотреть тут http://berlin75.mil.ru/