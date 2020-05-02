Российский эпидемиолог объяснил “коварность” коронавируса

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02.05.2020, 18:30, Разное

Руководитель российского Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (ФГБУ) Александр Гинцбург пояснил отечественному изданию об одной из главных опасностей коронавируса нового типа. По словам эксперта, особенности латентного периода инфекции позволяют утверждать об её большой “коварности”.
Основной проблемой SARS-CoV-2 Александр Гинцбург назвал тот факт, что длительность латентного периода у вируса составляет около двух недель, и это очень много. Дело в том, что все это время человек, подвергшийся заражению, но не имеющий характерных симптомов, представляет большую потенциальную опасность и может быть источником инфицирования для окружающих людей.

Специалист подчеркнул, что такая особенность коронавируса является причиной особого внимания к выявлению его потенциальных носителей и их дальнейшую изоляцию. Об этом сообщает интернет-издание REN.tv.



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