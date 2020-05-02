 

Карантин не для всех: В семье Фриске состоялась вечеринка 60+

02.05.2020, 18:30, Разное

По случаю дня рождения матери семья Фриске устроила веселую вечеринку в загородном доме. Дочь Наталья Фриске «похвасталась» нарушением карантина в сториз Instagram.
Событие 1 мая, возможно, осталось бы незамеченным, если бы не так давно отец семейства Владимир Фриске не жаловался телезрителям на тяжесть перенесенного заболевания. По его словам, симптомы были сходными с теми, о которых известно практически всему миру, включая 40-градусную температуру, которую он не мог сбить в течение нескольких дней. За помощью к медикам больной не обращался. Здоровье его настолько поправилось, что он бодро исполнял, расхаживая по обширному двору известный хит «Эти глаза напротив», развлекая приглашенных гостей. Возраст их во время карантина относится к группе риска, но это не остановило кружащиеся в танце пары.

Дочь поздравила любимую маму огромным букетом цветов и разместила фотографии в Instagram-аккаунте, сопроводив теплыми словами. В сториз была представлена собственно сама вечеринка. А уже 2 мая, подписывая собственное фото, Наталья Фриске процитировала Ошо: «Сделай жизнь вокруг себя красивой». Издание «Рамблер» отметило, что явное нарушение семьей покойной певицы правил безопасности при пандемии пока остается без последствий.



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