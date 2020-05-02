Поклонники Медведевой потребовали прекратить ее травлю

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02.05.2020, 18:30, Новости дня

Поклонники российской фигуристки Евгении Медведевой создали петицию с требованием прекратить травлю спортсменки.

«В настоящий момент все катки на территории Японии закрыты и нет никакой информации о том, что кто-либо из фигуристов проводит на них тренировки, в том числе и Евгения. На сегодняшний день в Японии не действует запрет на выход на улицу. Медведева полностью соблюдает все предписанные меры безопасности. Все претензии в адрес Евгении, выдвигаемые отдельными пользователями сети, являются ложными и никак не подтверждены документально. Тем не менее, они стали аргументом в пользу распространяемого мнения о том, что большое количество японцев недовольны поведением Евгении», – сообщается в петиции на Change.org.

На данный момент петицию подписали свыше 470 человек.

Документ адресован Минспорту, Федерации фигурного катания на коньках России, Олимпийскому комитету России.

Напомним, в японских соцсетях пользователи заявили, что российская фигуристка тренировалась на катке в городе Хатинохе, который ранее был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Местные жители раскритиковали фигуристку за такое поведение, а некоторые даже призвали Медведеву покинуть Японию.

Агент Медведевой Ари Закарян опроверг слухи о том, что во время самоизоляции в Японии Медведева проводит тренировки.



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