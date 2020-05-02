Мнение: Почти на месте

02.05.2020, 18:15, Разное

"Академик Черский", пройдя день назад Датские проливы, идет к Калининграду. Теперь у него осталось два этапа перед тем, как начнутся работы по завершению строительства Северного потока-2. Дооборудование и получение разрешений у датской стороны. Несколько раз за время своего движения судно проходило рядом со специализированными верфями, включая и место собственной постройки, где могло было быть проведено дополнительное оснащение, позволяющее ему работать с трубами большого диаметра, но решили не рисковать. Видимо, по той же причине "Академик Черский" несколько раз менял курс, давал ложные сообщения о пункте прибытия – Газпром опасается санкций.

Получение разрешений на работу в датских водах – еще одна туманная ситуация. Датчане уже сделали в прошлом году все возможное, чтобы затормозить работы и в конечном итоге именно датские проволочки привели к срыву сроков, и американские санкции лишь поставили точку в вопросах строителтьства. Вполне возможно, что датчане и в этот раз будут тянуть время, так как нормальная работа ограничена летним сезоном, после которого начнутся волнения на море и штормы, что опять-таки может сказаться на сроках.

И, естественно, есть главный рояль в кустах, с которым сделать нельзя ничего. Это, конечно, США. Они в любой момент, в том числе и последний, снова могут ввести те или иные санкции, которые поставят или достройку, или пуск, или эксплуатацию СП-2 под вопрос.

Однако самое главное – это, конечно, кризис. Он делает любые проекты не просто рискованными, а убыточными. Особенно новые. Понятно, что достройка СП-2 – это вопрос престижа. Любой ценой, что называется. Вопрос в том, что дальше. Пока все три последних гипер-проекта Газпрома – Турецкий поток, Северный поток-2 и Сила Сибири выглядят банальной перекачкой средств в карманы подрядчиков. Задача обхода Украины не решена, а единственный политический смысл двух Потоков заключался только в наказании строптивого бывшего партнера. Не удалось и даже более того – с Украиной заключен почти кабальный договор.

Будь Газпром просто бизнесом, он бы, конечно, не пошел бы на строительство ни Турецкого, ни Северного потока-2. Они вообще бессмысленны со всех точек зрения. Даже в случае, если Европу ждет в будущем бум спроса на газ, на порядок дешевле было бы вложить выброшенные на ветер ресурсы на строительство ожижающих терминалов на российском Крайнем Севере, которые в силу климатических условий гораздо более выгодны, чем конкурирующие терминалы в более теплых широтах.

Но Газпром – это не бизнес. Это инструмент политических авантюр российского руководства, решившего, что с помощью газового шантажа оно получит возможность влияния на европейцев. Логично, что и в отношении Газпрома перестали действовать нормы и правила нормального бизнеса – с шантажистами и террористами переговоров, как известно, не ведут.

При этом российское руководство не только не способно просчитывать риски, но категорически не умеет фиксировать убытки. Даже в ситуации, когда упорное продолжение убыточных и с экономической, и с политической точки зрения проектов приведет лишь к растранжириванию ресурсов. Которые в условиях катастрофических по своим последствиям кризисов двадцатого года становятся дефицитом. Но престиж (а говоря откровенно – понты из подворотен) дороже любых разумных соображений. Поэтому удары головой в бетонную стену будут продолжаться до тех пор, пока не треснет что-то одно.