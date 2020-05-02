Он вернулся: Ким Чен Ын появился на заводе по производству удобрений

02.05.2020, 18:10, Новости дня

После волны сообщений о том, что лидер КНДР тяжело болен или даже умер, Ким Чен Ын впервые за последние почти три недели появился на публике.

Выбор места появления Кима был относительно непримечательным: глава КНДР посетил церемонию завершения строительства завода по производству удобрений в Санчоне, городе, который находится в 50 километрах к северу от Пхеньяна.

Государственное телевидение показало улыбающегося Кима, который курил сигарету и расслабленно беседовал с высокопоставленными чиновниками, прогуливаясь вокруг завода. Хотя временами его катали на тележке для гольфа, у Кима не было явных признаков проблем со здоровьем.

Слухи о состоянии здоровья Кима начали циркулировать после того, как 15 апреля он пропустил важный северокорейский праздник – годовщину рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР. Причины отсутствия Кима на церемонии, равно как и время и место его неожиданного появления на людях остаются неясными.

«Я бы предпочел это пока не комментировать, – заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. – Нам будет, что сказать об этом в соответствующее время».

Слухи о состоянии здоровья Кима появляются уже не впервые. В 2014 году Ким исчез из поля всеобщего зрения примерно на 40 дней, что вызвало волну сообщений о его тяжелой болезни. В конце концов, северокорейский лидер «вернулся», и единственным подтверждением слухов о состоянии его здоровья стала трость – намек на проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Но на этот раз слухи были особенно распространенными и разнообразными. Среди выдвинутых теорий: Ким перенес неудачную операцию на сердце, у него возникли проблемы с почками, он спрятался в секретной резиденции из страха перед коронавирусом или был ранен в результате неудачного испытания ракеты. TMZ, сайт, на котором публикуют сплетни из жизни знаменитостей, сообщил, что Ким умер.

В социальных сетях «смерть» северокорейского лидера широко обсуждалась: в Твиттере, Инстаграме и других соцсетях популярность обрел хэштег #KimJongUnDead (#КимЧенЫнУмер).

«Этот инцидент показателен, скорее, для нас самих, нежели для Кима: это показало то, как мы продолжаем пытаться избавиться от северокорейской проблемы с помощью лихорадочных домыслов, не пытаясь найти практические способы справиться с ней в реальности», – говорит Джон Делури, профессор сеульского университета Йонсей.

Слухи начали плодиться после того, как сайт северокорейских новостей Daily NK, базирующийся в Сеуле, сообщил о том, что Ким восстанавливается после операции на сердце. Несколько американских СМИ, в том числе CNN и NBC, сообщили, что США получили разведданные, согласно которым здоровью Кима угрожает «серьезная опасность».

Власти Южной Кореи эти сообщения опровергли, настаивая на том, что Ким жив и страна по-прежнему находится под его контролем. Некоторые официальные лица в Сеуле говорили, что Ким, возможно, пропустил мероприятие 15 апреля из опасений, связанных с коронавирусом. Северная Корея заявила, что на ее территории не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией, что, по мнению экспертов, маловероятно.

В материалах государственных северокорейских изданий, опубликованных в субботу, Ким и окружавшие его высокопоставленные чиновники, были без защитных масок. Тем не менее, большинство людей в толпе, собравшейся на открытии завода, были в масках.

36-летний Ким значительно прибавил в весе после того, как вступил во владение страной после смерти своего отца, Ким Чен Ира, в 2011 году. Здоровье Кима имеет особенное значение, поскольку у него нет явного преемника, что вызывает обеспокоенность по поводу возможной борьбы за власть в стране, обладающей ядерным оружием.

«Нестабильность в Северной Корее и борьба за власть – вещи вполне возможные, и мы должны быть к этому готовы», – говорит Минтаро Оба, бывший американский дипломат, специализирующийся на Северной Корее.

Этот инцидент стал очередным напоминанием о том, как мало нам известно о жизни руководства Северной Кореи, «самого тяжелого… объекта для наблюдений», – говорит Брюс Клингнер, бывший эксперт ЦРУ по вопросам Кореи.

«Такие вещи, как … здоровье (проблемы со здоровьем) … или намерения руководства – информацию об этом получить очень сложно, – говорит Клингнер, сейчас работающий в Институте Heritage. – На самом деле все источники информации о Северной Корее очень ограничены».

Сейчас один из важнейших вопросов состоит в выяснении причин, по которым Ким пропустил мероприятие 15 апреля, посвященное годовщине рождения его покойного деда Ким Ир Сена.

Хотя проблемы со здоровьем исключать нельзя, аналитик Рэйчел Миньонг Ли говорит, что Ким, возможно, просто пытается показать отличия от своего деда и отца, бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира.

«Северная Корея с конца прошлого года стала предпринимать попытки отдалить Ким Чен Ына от его предшественников, очевидно, чтобы подчеркнуть собственные заслуги [Кима]… так что теперь мы наблюдаем эту тенденцию», – сказала она в интервью «Голосу Америки».

Почему же Ким выбрал завод по производству удобрений в качестве локации для своего неожиданного появления?

Кристофер Грин, эксперт по Северной Корее в Лейденском университете в Нидерландах, предполагает, что причина может быть простой: «Северная Корея традиционно испытывает нехватку удобрений, а май – особенно сложное для продовольственной безопасности страны время».

По мнению Грина, «пропажа» Ким Чен Ына никак не была связана с желанием разозлить Запад, а внезапное появление не стало попыткой посмеяться над всем миром, пытавшимся выяснить причины исчезновения северокорейского лидера из всеобщего поля зрения.