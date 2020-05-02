 

В украинских СИЗО зарегистрировано два случая коронавируса – замминистра юстиции

02.05.2020, 18:10, Новости дня

В украинских учреждениях исполнения наказаний подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью “Слідству.інфо” заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

“Ситуация у нас нормальная. На сегодня у нас есть два подтвержденных случая среди заключенных – в Черновицком и Кропивницком СИЗО (после записи интервью в Черновицком СИЗО был зарегистрирован еще один случай заражения. – “ГОРДОН”). Мы понимаем, что это большая контактная группа. То есть вопрос сейчас – будут или не будут в этих местах вспышки”, – отметила она.

По словам Высоцкой, заболевшие заключенные находятся в изолированных камерах, персонал учреждения, который с ними контактирует, обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Замминистра добавила, что заключенные заразились не в пенитенциарных учреждениях, а были доставлены в СИЗО с COVID-19. Болезнь протекает у них в легкой форме, заверила Высоцкая.

25 апреля в Черновицком СИЗО трое заключенных порезали себе вены в знак протеста против поступления в учреждение инфицированного коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 11 411 человек (+550 за последние сутки), 279 из них умерли (+7), 1498 выздоровели (+85).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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