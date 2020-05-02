Замминистра юстиции Украины рассказала, в каких СИЗО появятся первые платные камеры

02.05.2020, 18:10, Новости дня

В Киевском СИЗО будут созданы платные камеры на шесть мест. Об этом в интервью “Слідству.інфо” заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

“Мы все понимаем, что [платные камеры] существуют и сейчас, но непонятно, кому поступают эти деньги. Мы хотим, чтобы эти деньги поступали в спецфонд учреждения, который мы контролируем. Наша первая рекомендация – создать несколько камер, насколько само СИЗО может их создать, не навредив бесплатным. У нас есть законсервированные учреждения, в которых были комнаты свиданий. Там есть холодильники, плитки, нормальная постель, одеяла, стулья. Пока это не разворовано, мы хотим вывезти оборудование и обустроить хотя бы одну-две камеры в СИЗО”, – отметила она.

Впоследствии, надеется замминистра, СИЗО смогут зарабатывать на этих камерах “на вентиляцию, покраску стен, водоотведение обычных камер”.

По словам Высоцкой, первые платные камеры будут созданы в Киевском СИЗО.

“Начинаем с Киевского СИЗО – я лично выбирала камеры для проекта. Мы будем знать, что в ней шесть мест. Договорные условия между заключенным и администрацией должны быть обязательно в письменном виде. Мы установим систему видеонаблюдения и будем мониторить заполнение камер. Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом, мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится – значит, в этот день должна быть оплата”, – подчеркнула она.

Кабинет Министров утвердил решение о создании платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины 22 апреля.

Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что в некоторых СИЗО (их список пока не известен) выделят помещения с улучшенными бытовыми условиями. Эти помещения должны быть в таком состоянии, чтобы не проводить капитальный ремонт.

В конце 2021 года результаты эксперимента оценят и примут решение, целесообразно ли на законодательном уровне закрепить платные услуги для содержащихся в СИЗО.