Глава МВД Молдовы сообщил, что у него обнаружили коронавирус

02.05.2020, 18:10, Новости дня

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил 2 мая в Facebook.

“Чтобы предотвратить неправильную информацию в СМИ, я хочу подтвердить, что после процедуры тестирования вируса нового типа вчера я получил подтверждение мягкой формы COVID-19. Моя госпитализация не была необходима, и на данный момент я нахожусь в самоизоляции дома, состояние здоровья удовлетворительное”, – написал он.

По словам министра, на деятельность МВД его болезнь “никак не влияет”.

Войку подчеркнул, что никто не уверен, что не будет заражен коронавирусной инфекцией.

Pentru a preveni apariția unor informații eronate în mass-media vreau să confirm faptul că, în urma procedurii de… Posted by Pavel Voicu – Ministru al Afacerilor Interne on Laupäev, 2. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 мая COVID-19 заразилось почти 3,4 млн человек, из них 239 тыс. умерли, 1,06 млн вылечились.

В Молдове жертвами коронавируса стали 124 человека.