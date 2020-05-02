Sohu: Российский “Слон” потеснит украинский Ан-124

02.05.2020, 18:09, Разное

Эксперты китайского издания провели сравнительный анализ украинского большегрузного самолета Ан-124 “Руслан” с ожидаемой новинкой российской авиации, имеющей название “Слон”. По мнению специалистов, разработка авиастроителей РФ в перспективе способна потеснить аналог из соседней Украины.

Аналитики авторитетного издания Sohu отметили, что, даже по общим расчетам “Слон” превосходит Ан-124. В частности, новый самолет способен осуществить без дозаправки рейс протяженностью около 7 тысяч километров при средней скорости полета в 850 км/ч. В то же время, разработанный в киевском КБ “Антонов” Ан-124 пока еще является одним из мировых лидеров по своим функциональным возможностям, однако РФ нуждается в достойной смене для устаревшей модели. К слову, в Украине эксплуатируется самый большой транспортник Ан-225 “Мрия”, но, по мнению экспертов, он все же менее эффективен, чем “Русланы”. Разрабатываемый же российскими специалистами “Слон” выгодно отличается от украинского большегруза и своей грузоподъемностью. Она составляет 180 тонн, против 120 тонн у “коллеги” из Украины. Впрочем, авторы статьи упомянули, что еще больший эффект будет способен произвести российский Ил-106 “Ермак”, однако в настоящий момент до конца его разработки еще далеко.

По мнению китайских журналистов, в условиях большой протяженности территорий Российской Федерации транспортные самолеты приобретают особую важность. Даже в мирное время их эксплуатация более выгодна по сравнению с железнодорожными перевозками. В случае же возможных военных действий значение большегрузных самолетов увеличивается многократно. Резюмируя свою аналитическую работу, авторы статьи отметили, целью разработок в РФ новых крупногабаритных транспортных самолетов является, в первую очередь, не стремление сменить стареющие Ан-124 новыми “продвинутыми” аналогами, а создание “самолетов будущего с новыми стратегическими задачами”.