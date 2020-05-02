Госпитализированная с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева «под личную ответственность» покинула клинику

02.05.2020, 18:09, Разное

Вчера, 1 мая, появилась информация о госпитализации актрисы театра и кино Татьяны Васильевой в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус. Уже на следующий день артистка, написав заявление, «под личную ответственность» ушла из медучреждения.

Ухудшение состояния здоровья и повышенную температуру тела Татьяна Васильева чувствовала несколько дней, но стойко терпела и только тогда, когда стало ещё хуже, решила обратиться за медицинской помощью. У неё заподозрили инфицирование коронавирусом и госпитализировали в клиническую больницу им. Сеченова, где сделали КТ. Как позже пояснила журналистам актриса, она лежала в палате, слушала «крики и ужасный кашель» за стеной, но результатов обследования от врачей так и не смогла добиться. Поэтому уже утром Васильева решила выписаться «под личную ответственность».

На данный момент Васильева находится дома, принимает выписанные её врачом препараты, а вот результаты КТ так и не узнала, так как в клинике ей либо не отвечают, либо занята линия. На вопрос о том, выявлен ли у неё коронавирус, актриса ответила простым «угу» и больше ничего не уточняла, информирует «СтарХит».