Сотрудники Роскосмоса вернулись в Москву с космодрома Куру
02.05.2020, 18:08, Новости дня
Остававшиеся на космодроме Куру во Французской Гвиане специалисты Роскосмоса вернулись в Москву, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
«Самолет с последней группой сотрудников предприятия и его филиалов НИИСК, КБ «Мотор» и ЦО КРТ приземлился в аэропорту Шереметьево», – пояснили в центре, передает ТАСС.
Там пояснили, что все вернувшиеся сотрудники пройдут двухнедельный карантин, у них всех хорошее самочувствие.
В марте Роскосмос объявил эвакуацию сотрудников с космодрома Куру, части работников пришлось остаться, чтобы завершить необходимые задачи.
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